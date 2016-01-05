Читатели «Бомбардира» больше всего желают нелюбимой команде прихода Игоря Денисова

У каждого болельщика есть свои любимые и нелюбимые клубы. "Бомбардир" провел голосование среди своих читателей, чтобы узнать, чего они желают противникам своих любимцев.

Больше всего своей нелюбимой команде читатели желают прихода полузащитника "Динамо" Игоря Денисова и вылета в низший дивизион. За это проголосовало по 25% посетителей портала.Второе место неожиданно заняло желание о признании независимости Каталонии, за что высказалось 21% читателей.