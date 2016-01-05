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    Читатели «Бомбардира» больше всего желают нелюбимой команде прихода Игоря Денисова

    У каждого болельщика есть свои любимые и нелюбимые клубы. "Бомбардир" провел голосование среди своих читателей, чтобы узнать, чего они желают противникам своих любимцев.

    Больше всего своей нелюбимой команде читатели желают прихода полузащитника "Динамо" Игоря Денисова и вылета в низший дивизион. За это проголосовало по 25% посетителей портала.Второе место неожиданно заняло желание о признании независимости Каталонии, за что высказалось 21% читателей.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.01.2016 10:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +139

      Серёга-Динамовец 5 января 2016, 19:02

      Отдаём прямому конкуренту бесплатно.Да,играет хорошо,но характер такой гавнистый, что нафиг он кому нужен.

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      Рейтинг: +300

      Zeff 5 января 2016, 11:28

      Это плохо говорит только о читателях "Бомбардира". Таких,как"недовольный", "любер" и пр.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 января 2016, 11:02

      В Зенит или в ЦСКА его.

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