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    Роналду не попал в тройку лучших игроков по версии L'Equipe

    L'Equipe составил список 100 лучших футболистов мира, и все три первых места заняли футболисты «Барселоны».

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду занял четвертое место, а нападающий «Зенита» Халк – 55-е.

    Рейтинг L’Equipe

    10 лучших футболистов 2015 года

    1. Лионель Месси («Барселона»),

    2. Неймар («Барселона»),

    3. Луис Суарес («Барселона»),

    4. Криштиану Роналду («Реал»),

    5. Роберт Левандовски («Бавария»),

    6. Томас Мюллер («Бавария»),

    7. Мануэль Нойер («Бавария»),

    8. Андрес Иньеста («Барселона»),

    9. Антуан Гризманн («Атлетико»),

    10. Поль Погба («Ювентус»).

    Источник: L' Equipe

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    01.01.2016 17:49
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +14

      Профик1986 1 января 2016, 23:14

      Как по мне Левандовский на 4 место железно и даже в полне мог бы и на третье место встать

      0
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 1 января 2016, 22:58

      Авторитетное издание??? А своих не могли не включить. Гризманн хорош конечно, но не факт, что в 10 лучших входит. Ну а Погба просто пиарят, футболист он очень средний! К примеру "Севетский спорт" на 10 место поставили бы Кокорина)))

      0
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      Рейтинг: +9

      said_8880 1 января 2016, 19:49

      думаю Левандовски лучше чем Роналду

      -1
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > said_8880 1 января 2016, 19:54

      К сожалению, нет - КриРо хоть и любитель розового, но быстрее поляка, плюс у него есть преимущество в воздухе, что для форварда немаловажно

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      Рейтинг: +161

      Pablo Aimar > said_8880 2 января 2016, 02:49

      в осенней-нынешней форме,возможно и посильнее Роберт играет. но на дистанции всего 2015 года Криштиану объективно лучше и должен быть как минимум в тройке.

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