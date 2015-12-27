«Ноттингем Форест» – «Лидс». Онлайн-трансляция

В рамках 23-го тура английского Чемпионшипа на стадионе «Сити Граунд» сойдутся местный «Ноттингем Форест» и пожаловавший в гости к «лесникам» «Лидс». Обе команды, несмотря на серединное положение в турнирной таблице, сейчас находятся в прекрасной форме, напрочь забыли о поражениях в декабре и на этот раз готовы порадовать болельщиков зрелищной игрой.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Ноттингем Форест» – «Лидс». Начало в 19:30, не пропустите!