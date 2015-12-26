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    Суботич больше не нужен «Боруссии»

    «Боруссия» выразила готовность расстаться с защитником Невеном Суботичем этой зимой. Наставник черно-желтых Томас Тухель дал понять, что более не нуждается в сербском футболисте. Подтверждением этому стало крайне редкое появление Суботича на поле в этом сезоне: защитник принял участие всего в двух встречах.

    Защитник связан контрактом с дортмундцами до середины 2018-го года, при этом он не против перехода в другую команду для получения игровой практики. По информации прессы одним из претендентов на игрока является "Ливерпуль".

    Источник: ESPN

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    26.12.2015 17:59
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