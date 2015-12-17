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    • Путин: «Блаттер? Вот кому нужно давать Нобелевскую премию мира»

    Путин: «Блаттер? Вот кому нужно давать Нобелевскую премию мира»

    Сегодня президент России Владимир Путин проводит большую ежегодную пресс-конференцию, в ходе которой он высказался о деятельности главы ФИФА Зеппа Блаттера.

    «Блаттер очень много сделал для развития мирового футбола. Его вклад в гуманитарную сферу в мире колоссальный. Он всегда пытался использовать футбол не просто как спорт, а как элемент сотрудничества между странами и народами. Вот кому нужно давать Нобелевскую премию мира.

    Все, что связано с выборами той или иной страны, то мы об этом ничего не знаем. Мы знаем на 100 процентов только то, что мы получили свое право проведения чемпионата мира в абсолютно честной и конкурентной борьбе. Если вы помните, я же даже не поехал тогда на само голосование, а приехал после голосования, чтобы вообще не вмешиваться и не оказывать давления, да и давления мы там никакого не могли оказать», – сказал Путин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.12.2015 14:47
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