Путин: «Блаттер? Вот кому нужно давать Нобелевскую премию мира»

Сегодня президент России Владимир Путин проводит большую ежегодную пресс-конференцию, в ходе которой он высказался о деятельности главы ФИФА Зеппа Блаттера.

«Блаттер очень много сделал для развития мирового футбола. Его вклад в гуманитарную сферу в мире колоссальный. Он всегда пытался использовать футбол не просто как спорт, а как элемент сотрудничества между странами и народами. Вот кому нужно давать Нобелевскую премию мира.

Все, что связано с выборами той или иной страны, то мы об этом ничего не знаем. Мы знаем на 100 процентов только то, что мы получили свое право проведения чемпионата мира в абсолютно честной и конкурентной борьбе. Если вы помните, я же даже не поехал тогда на само голосование, а приехал после голосования, чтобы вообще не вмешиваться и не оказывать давления, да и давления мы там никакого не могли оказать», – сказал Путин.