Кубок Германии. «Штутгарт» одолел «Айнтрахт» в дополнительное время

В матче 1/8 Кубка Германии «Штутгарт» справился с «Айнтрахтом» – 3:2. Основное время команды завершили вничью: на гол Баффо «Штутгарт» ответил мячом Нидермайера. В первом дополнительном тайме Вернер вывел хозяев вперед, однако во втором Адеми сумел счет сравнять. Победу «Штутгарту» принес гол Шуньича, забитый за две минуты до конца дополнительного времени.

Кубок Германии. 1/8 финала

Штутгарт – Айнтрахт – 3:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Баффо, 6; 1:1 – Нидермайер, 21; 2:1 – Вернер, 99; 2:2 – Адеми, 111; 3:2 – Шуньич, 118.

Календарь Кубка Германии