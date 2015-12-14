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    • УЕФА не будет переносить матчи между «Локомотивом» и «Фенербахче»

    УЕФА не будет переносить матчи между «Локомотивом» и «Фенербахче»

    Матчи 1/16 финала Лиги Европы между «Локомотивом» и «Фенербахче» состоятся на домашних стадионах этих команд, несмотря на ухудшение отношений между Россией и Турцией. Об сообщила пресс-служба УЕФА.

    «УЕФА осведомлен о напряженности между двумя странами, но ранее было принято решение не разводить российские и турецкие команды во время жеребьевки. Оба матча будут сыграны на стадионах, которые являются домашними для обеих команд. Как и в каждой игре, для проведения этих матчей будут приняты необходимые меры безопасности», - сказано в сообщении пресс-службы УЕФА.

    Источник: ТАСС

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    14.12.2015 20:10
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    Комментарии (7)
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    westerose
    1450113369
    Турки, ответите за все!
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    Asbjorn
    1450113737
    И правильно сделает
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    ologreds
    1694996594
    numo451965
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