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    • Балаге: «Сейчас самое подходящее время для перехода Левандовски в «Реал»

    Балаге: «Сейчас самое подходящее время для перехода Левандовски в «Реал»

    Испанский журналист Гильем Балаге рассказал о желании нападающего мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски продолжить карьеру в мадридском "Реале". По словам специалиста, сейчас самое подходящее время для трансфера.

    "Близкое окружение футболиста видит огромный потенциал в возможной связке Бэйл – Левандовски и полагает, что для перехода Роберта в "Реал" сейчас самое подходящее время. Раньше он никогда не предполагал, что у него будет шанс играть за Мадрид, пока Роналду был на пике формы, но теперь карьера португальца и Бензема в "Реале" подходит к концу", – отметил Балаге.

    Источник: Skysports

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    08.12.2015 11:36
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    Комментарии (5)
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    Вомбат
    1449564781
    К Бенитесу от Гвардиолы? В команду, которая уверенно превращается в середняка. Может лучше подождать, когда там появится топ-тренер, и Реал снова заиграет?
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    gore88
    1449565990
    Конечно самое время! На него же щас максимальная цена! Ещё и переплатить надо раза в два!
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    Шредер777
    1449596428
    Не куда он не уйдет Поменять гранд на неизвестно что
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    dolf666
    1449841928
    надо было изъявлять желание когда в реале был Анчелотти, а сейчас там нечего ловить. p.s. - грустно читать и осознавать что Рон вот-вот пойдёт на спад
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    ologreds
    1694996635
    numo451303
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