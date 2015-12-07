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    Ван Гаал: «Наша судьба не должна зависеть от ПСВ»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал поделился ожиданиями в преддверии матча шестого тура Лиги чемпионов против «Вольфсбурга».

    «Футбол заключается в забивании голов, это самый важный аспект футбола. Как тренер я не могу быть доволен, когда команда не забивает. В остальном же я доволен игрой своих подопечных. На данный момент игра с «Вольфсбургом» – самый важный матч для нас. Для клуба очень важно продолжить выступление в Лиге чемпионов, а сами игроки хотят показывать свои лучшие качества на высшем уровне. Клуб, команда и игроки должны доказать, что они заслуживают играть в плей-офф – вот поэтому важно победить завтра. Наша судьба не должна зависеть от ПСВ», – говорит ван Гаал.

    Матч «Вольфсбург» – «Манчестер Юнайтед» состоится во вторник 8 декабря. Начало – в 22.45.

    Источник: УЕФА

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    07.12.2015 22:30
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