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    Порошенко подписал антикоррупционный закон в сфере спорта

    Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О предотвращении влияния на результаты официальных спортивных соревнований коррупционных правонарушений» принятым Верховной Радой.

    «Этот закон - один из главных инструментов борьбы с договорными матчами. Мы будем расследовать все факты, которые появляются в футболе и других видах спорта. Это будет механизмом правоохранительных органов для заведения уголовного дела, сопровождения и доведения до суда», - сказал президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко.

    Антикоррупционный закон в сфере спорта вступит в силу сразу после его официального опубликования.

    Источник: ФФУ

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    01.12.2015 18:22
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    Комментарии (4)
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    Каратель
    1448983734
    закон и порошенко?????!!!!!вот самая большая хохма бомбардира!!!!!
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    DAO86
    1448984856
    Интересно кто из немилых хунте какими клубами владеет? Вопрос, конечно, важный - первостепенный, остальное вторично.
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    Ver
    1448989118
    И у нас все чего-то там подписывают...только вот исполнять никто не думает...С другой стороны, не плохой инструмент влияния на неугодных...в сфере спорта...
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    ologreds
    1694996680
    numo450577
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