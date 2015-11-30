Ари: «Надо занимать первое место в группе»

Нападающий «Краснодара» Ари считает, что его команда может добиться больших побед в Европе.

«Могу говорить только за себя: я не боюсь великих команд. Наоборот, против них выхожу играть с большей мотивацией. Уверен, что «Краснодар» может успешно биться с любыми соперниками. Конкретной команды, против которой я бы мечтал сыграть, нет, но мне хочется побороться с топ-клубами. Какая следующая цель? Надо занимать первое место в группе. Что будет дальше, никто не знает», – сказал Ари.