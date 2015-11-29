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    Алвес: «Неймар – монстр»

    Защитник «Барселоны» Даниэль Алвес прокомментировал исход матча 13-го тура Примеры против «Реала Сосьедад» и поделился своим мнением об игре нападающего каталонцев Неймара.

    «Мы все играли с удовольствием. Не имеет значения, кто забивает или ассистирует: если мы все делаем правильно, то в результате все остаются довольны», – говорит Алвес.

    По мнению игрока, Неймар может достичь любого уровня игры.

    «Он прогрессирует просто нечеловеческими темпами. Неймар может стать тем, кем захочет, потому что его потенциал позволяет ему это. Он монстр».

    Источник: Football Espana

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    29.11.2015 01:28
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