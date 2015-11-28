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    Аллегри: «Матч с «Палермо» будет тяжелым»

    Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поделился мнением о предстоящем матче 14-го тура итальянской Серии А против "Палермо", который состоится завтра, 29 ноября, и начнется в 22:45 по московскому времени. По словам специалиста, его команда должна подойти к этой встрече с высоким уровнем внимания и концентрации.

    "Этот матч будет очень тяжелым. "Палермо" будет сильно стараться, их поддержат страстные фанаты. Победа над "Ювентусом" – это всегда что-то особенное для соперников. В Серии А мы сейчас находимся в роли догоняющих, поэтому нам важно продолжать побеждать и подниматься в турнирной таблице.

    Мы провели хороший матч против "Манчестер Сити", но все понимают, что нам нужно продолжать работать, чтобы стабильно показывать хороший футбол. Первое место в группе позволит нам избежать сильнейших команд Европы в плей-офф Лиги чемпионов", – сказал Аллегри.

    Источник: ФК «Ювентус»

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    28.11.2015 18:55
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