Билялетдинов: «Думал, что «Локомотив» выиграет»

Бывший наставник «Локомотива» Ринат Билялетдинов рассказал за счет чего «Спортинг» смог победить москвичей на их поле в матче Лиги Европы.

«Я думал, что «Локомотив» выиграет, но «Спортинг» хорошо настроился, для них это был последний шанс. Пауза после матчей сборных прошла уже, «Локомотив» должен был победить. Матч со «Спортингом» напомнил игру чемпионата России с ЦСКА. Соперник в условиях плотной опеки умело держал мяч, это очень важный компонент, который вчера продемонстрировал «Спортинг». За счет этого португальцы и добились победы.

Игра со «Скендербеу» будет непростая. Албанская команда в Москве отметилась неплохой выучкой. Не знаю, в Албании, может быть, горбатое поле будет какое-нибудь, которое нивелирует возможное техническое превосходство «Локомотива». Но я надеюсь, что «Локомотив» проявит характер и выйдет в весеннюю часть Лиги Европы. Пока есть попытка, ты не проиграл», – заявил Билялетдинов.

Напомним, что в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы «Локомотив» уступил «Спортингу» со счетом 2:4.