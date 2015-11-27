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    Девич: «Хотели, чтобы последняя игра в группе имела какое-то значение»

    Нападающий "Рубина" Марко Девич после домашней победы над "Сьоном" (2:0) в матче пятого тура группового раунда Лиги Европы остался доволен итоговым результатом.

    "Это была тяжелая игра против сильного соперника. Хорошо, что мы получили численное большинство и забили. Мы понимали, что одного гола мало, и когда забили второй, стало спокойнее. Очень рады этой победе. Мы все хотели, чтобы последняя игра в группе имела какое-то значение. Теперь нам надо обыгрывать "Бордо" в гостях. Будет тяжело, но все возможно", - сказал Девич.

    "Рубин" отстает от "Сьона" на три очка, и может выйти из группы в случае собственной победы во Франции и поражения швейцарцев от "Ливерпуля".

    Источник: УЕФА

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    27.11.2015 08:44
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