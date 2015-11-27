Покеттино: «Карабах» - сильный противник, «Тоттенхэму» было тяжело»

Главный тренер "Тоттенхема" Маурисио Покеттино поделился впечатлениями от матча пятого тура группового этапа Лиги Европы с "Карабахом", который завершился победой его команды со счетом 1:0.



"Карабах" - сильный противник, и нам было тяжело. Эта команда впервые в текущем сезоне проиграла дома в еврокубках. Мы гарантировали себе путевку в плей-офф и возвращаемся домой в хорошем расположении духа. Нам понравился Азербайджан и местные болельщики", - сказал Покеттино.