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    Покеттино: «Карабах» - сильный противник, «Тоттенхэму» было тяжело»

    Главный тренер "Тоттенхема" Маурисио Покеттино поделился впечатлениями от матча пятого тура группового этапа Лиги Европы с "Карабахом", который завершился победой его команды со счетом 1:0.

    "Карабах" - сильный противник, и нам было тяжело. Эта команда впервые в текущем сезоне проиграла дома в еврокубках. Мы гарантировали себе путевку в плей-офф и возвращаемся домой в хорошем расположении духа. Нам понравился Азербайджан и местные болельщики", - сказал Покеттино.

    Источник: УЕФА

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    27.11.2015 08:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3469

      FRZZ 27 ноября 2015, 10:18

      Баку город красивый, конечно понравится, особенно если угостили их кебабом.))

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