Кононов: «Выход из группы – историческое событие для «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов поделился своими впечатлениями от победного матча против дортмундской «Боруссии» (1:0) в пятом туре группового этапа Лиги Европы, который позволил его команде оформить досрочный выход в плей-офф турнира.

«Очень важная победа с турнирной точки зрения. После «Спартака» нам хотелось выиграть, добиться важного результата. Конечно, мы выиграли у очень серьезной играющей команды. Очень приятно. Что добавить? В первую очередь, хотел поблагодарить ребят, которые играли мужественно в обороне. В атаке нам удалась одна комбинация, которая привела к голу. Все остальное время инициативой владела «Боруссия», и нам было непросто. Но мы победили.

Для нас важно было не проиграть. В итоге нам удалось выиграть. Выход из группы – историческое событие. Будем готовиться уже к дальнейшим важным матчам», – сказал Кононов.