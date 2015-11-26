«Локомотив» – «Спортинг». Стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч пятого тура группового этапа Лиги Европы между московским «Локомотивом» и лиссабонским «Спортингом».

«Локомотив»: Гилерме, Михалик, Дюрица, Денисов, Шишкин, Фернандеш, Самедов, Тарасов, Ндинга, Майкон, Ниасс.

Запасные: Абаев, Янбаев, Касаев, Коломейцев, Баринов, Ал. Миранчук, Шкулетич.

«Спортинг»: Бок, Налдо, Эвертон, Эсгайо, Х.Сильва, А.Силва, Жоао Мариу, Руис, Монтеро, Ж.Мартиньш, М.Перейра.

Запасные: Ж.Перейра, А.Мартинш, Юг, Аквилани, Фигейредо, Слимани, Поденсе.