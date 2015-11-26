«Локомотив» – «Спортинг». Онлайн-трансляция

«Локомотив» уверенно возглавляет группу Н в Лиге Европы, но чтобы не упустить лидерство москвичам нужно добиться победы над «Спортингом».

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Локомотив» – «Спортинг». Комментатор – Андрей Ерофеев. Начало в 21:00, не пропустите!