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    Черевченко: «Все внимание сейчас на матче со «Спортингом»

    Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко рассказал о состоянии своей команды перед матчем Лиги Европы со «Спортингом».

    «Состав на матч со «Спортингом» определен примерно на 95 процентов. Из сборных ребята вернулись в хорошем настроении. Была осечка в чемпионате, но про нее мы уже забыли. Все внимание сейчас на предстоящем матче. Знаем, что для выхода из группы может хватить одного очка, но играть будем только на победу. Таблицу коэффициентов УЕФА также никто не отменял. Что касается схемы на игру, время еще есть – посидим, подумаем.

    Я не думаю, что холодная погода – это преимущество. В 2001 году мы при минус 15 играли с «Хапоэлем» и уступили 0:1», - считает Черевченко.

    Напомним, что матч пятого тура группового этапа Лиги Европы "Локомотив" - "Спортинг" состоится в четверг, 26 ноября, в 21:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    26.11.2015 09:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      notredame 26 ноября 2015, 11:54

      Таблицу коэффициентов УЕФА также никто не отменял - золотые слова!

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