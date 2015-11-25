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Кононов: «Готовы дать бой «Боруссии»

25 ноября 2015, 13:15
2

Главный тренер «Краснодара« Олег Кононов признал, что с позиции силы с «Боруссией» его команде не удастся сыграть, но побороться за победу наставник пообещал.

«Нас ждет интересный матч с очень сильным соперником, стабильно играющим в европейских турнирах, с большой историей. В прошлом матче мы проиграли на последних минутах. Полное преимущество, по сути, было у «Боруссии», но мы хорошо защищались и проводили острые атаки. Только в конце не хватило сил, из-за чего мы и проиграли. Сейчас другое время, мы готовы дать бой «Боруссии», тем более от этой игры очень многое зависит в турнирной таблице, на каком месте мы будем.

Проигрыш «Спартаку»? Конечно, любой неудачный результат до этого футболистов и тренеров очень стимулирует. Нужно показать, что прошлая игра не говорит о наших слабостях, скорее о том, что в футболе все может быть. В матче со «Спартаком» за две минуты мы пропустили два гола. Да, не очень хорошо играли в обороне, мы это признаем. И этот матч будет особенным, потому что игроки настраиваются показать себя при полном стадионе.

Конечно, не проиграть «Боруссии» – это тоже определенное достижение. Но мы настраиваемся на то, чтобы победить. Конечно, принципиально, какое в итоге место займем. С «Боруссией» с позиции силы нам вряд ли удастся сыграть. Мы прочувствовали на себе, как она действует. «Боруссия» точно будет атаковать, не станет сидеть в обороне. Здесь нам нужно очень серьезно поработать, чтобы не давать возможность доводить атаки соперника до конца, а завладеть инициативой», – заявил Кононов.

Напомним, что матч пятого тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» – «Боруссия» состоится в четверг, 26 ноября, в 19:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Лига Европы Краснодар Боруссия Д Кононов Олег
Комментарии (2)
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ЖОРРО
1448523196
Удачи Быкам!
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B_A_IV
1448546893
Удачи Краснодару!!!! надеюсь время не зря потрачу, получу положительные эмоции..
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