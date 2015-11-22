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    Широкова отстранили от матчей «Спартака» по решению Федуна

    Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил, что решение об отстранении от игр полузащитника московского «Спартака» Романа Широкова принимал владелец красно-белых Леонид Федун.

    «Широков за «Спартак» играть не будет. Это решение владельца клуба Леонида Федуна. Либо зимой находит новую команду, либо «Спартак» выплачивает ему деньги за полгода, и он уходит свободным агентом. Вероятность 95 процентов, что он не будет больше играть за «Спартак», - сказал Арустамян.

    Источник: «Матч ТВ»

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    22.11.2015 22:33
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +300

      Zeff 23 ноября 2015, 01:12

      Такие, как Федун и есть самое дно нашего футбола.

      1
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      Рейтинг: +332

      Gazelvagen877 23 ноября 2015, 00:09

      Федун-долба:еб. отстрани себя от спартака и все збс будет...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +118

      Лыков 23 ноября 2015, 00:02

      Кубань ждёт

      1
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      Рейтинг: +663

      88serega88 22 ноября 2015, 23:48

      Теперь ясно чего так быстро Зенит слил его, Денисова, осталось про Быстрова услышать

      0
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      Рейтинг: +44

      Wityazz 22 ноября 2015, 23:42

      Согласен сильный игрок, но возрастной, склонный к травмам, дорогой по зарплате и больше чем уверен вольнолюбивый. А вольнодумство почти всегда идёт во вред коллективам.В любом случае удачи ему и без травм!

      0
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      Рейтинг: +319

      Beim 22 ноября 2015, 23:36

      Широков игрок не плохой на чистовых мячах, но в Спартаке игрок его позиции предполагает много черновой работы, поэтому он не смотрится в команде. Он конечно зарекомендвал себя с хорошей стороны в других командах но в них черновая работа его не так сильно касалась. Так что в том, что он заиграет в любой другой команде я уверен, а вот в Спартаке от него ждать нечего, он в хорошей физической форме.

      2
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      Рейтинг: +3469

      FRZZ 22 ноября 2015, 23:18

      Федун по всей видимости умный мужик, знает кто чем дышит. И сегодняшняя игра доказала, что без Широкова Спартак играет лучше.

      5
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      Рейтинг: +55

      DblMok3 22 ноября 2015, 23:05

      Широков сильный игрок. Раз "голове" Спартака он не подходит - это проблема Спартака. Уверен, что такому игроку долго искать команду не придется. Буду рад его возвращению в Зенит.

      1
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      Рейтинг: +16

      Rama67 22 ноября 2015, 23:04

      Не делайте из Ромы суперигрока.Он им никогда не был!

      6
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 22 ноября 2015, 22:58

      Тогда пусть свободным уходит, в Краснодар

      2
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