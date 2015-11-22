Широкова отстранили от матчей «Спартака» по решению Федуна

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил, что решение об отстранении от игр полузащитника московского «Спартака» Романа Широкова принимал владелец красно-белых Леонид Федун.

«Широков за «Спартак» играть не будет. Это решение владельца клуба Леонида Федуна. Либо зимой находит новую команду, либо «Спартак» выплачивает ему деньги за полгода, и он уходит свободным агентом. Вероятность 95 процентов, что он не будет больше играть за «Спартак», - сказал Арустамян.