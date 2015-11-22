Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Спартак» – «Краснодар». Онлайн-трансляция

    Безусловно, матч между московским "Спартаком" и "Краснодаром" – центральная встреча 16-го тура РФПЛ. Однако команды пребывают в разрозненных состояниях. Так, красно-белые с учетом Кубка России проиграли три последних игры и попали под волну критики. Что до "быков", то подопечные Олега Кононова, напротив, набрали мощный ход и в турнирной таблице вплотную подобрались к когорте лидеров. Интересно, продолжит ли "Краснодар" и дальше идти без сбоев? Матч со "Спартаком" – шикарная для этого возможность.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Спартак" - "Краснодар". Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 14:30, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.11.2015 18:35
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +26

      Батяня Дон 22 ноября 2015, 19:20

      ВПЕРЕД Спартак Москва!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +354

      REDAT 22 ноября 2015, 12:22

      Удачи нашему "Краснодару"!!!!!!!!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11