Кержаков: «После класико тяжело смотреть игру «Ювентус» - «Милан»

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков отметил, что ему было сложно смотреть матч "Ювентус" – "Милан" (1:0) после игры "Реал" – "Барселона" (0:4).

«После класико смотреть игру "Ювентуса" и "Милана" было немножечко сложно. Мне кажется, предопределило исход встречи нестандартное решение Погба. В матче "Реал" – "Барселона" нестандартные решения я видел практически каждую минуту. А здесь один единственный пас, начало атаки, и гол. Типичный итальянский, наверное, матч. Все привыкли видеть оборону, мало моментов. Я не любитель итальянского футбола. В моем понимании сегодня был классический итальянский футбол", - сказал Кержаков.