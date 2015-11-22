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    Кержаков: «После класико тяжело смотреть игру «Ювентус» - «Милан»

    Нападающий "Зенита" Александр Кержаков отметил, что ему было сложно смотреть матч "Ювентус" – "Милан" (1:0) после игры "Реал" – "Барселона" (0:4).

    «После класико смотреть игру "Ювентуса" и "Милана" было немножечко сложно. Мне кажется, предопределило исход встречи нестандартное решение Погба. В матче "Реал" – "Барселона" нестандартные решения я видел практически каждую минуту. А здесь один единственный пас, начало атаки, и гол. Типичный итальянский, наверное, матч. Все привыкли видеть оборону, мало моментов. Я не любитель итальянского футбола. В моем понимании сегодня был классический итальянский футбол", - сказал Кержаков.

    Источник: «Матч ТВ»

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    22.11.2015 06:02
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +55

      Aza23becks 23 ноября 2015, 15:41

      ну так, Менез не играл же) Да и Кошта, Кака и голландское трио давно не играют за Милан

      0
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      Рейтинг: +47

      89388900185 22 ноября 2015, 19:10

      молчи старик кто тебя спрашивает

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 22 ноября 2015, 16:42

      А как нам смотреть наш чемпионат, это просто ужасссс пешочком и стоячком вечно уставшие игроки, да еще техника как слоны.. с мячом не дружат. Команды играют за игру минут по 20 а остально спятттт

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      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 22 ноября 2015, 08:30

      Еще один аналитик появился а как смотреть на Локо -Анжи

      1
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