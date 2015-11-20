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    «Локомотив» отказался от трансфера Широкова

    Представители полузащитника «Спартака» и капитана сборной России Романа Широкова контактировали с руководством «Локомотива».

    Как сообщает Lokomotiv.info, железнодорожникам были предложены услуги футболиста, однако клуб и тренерский штаб «Локомотива» от предложения отказались.

    Напомним, ранее появлялась информация о том, что «Спартак» намерен расстаться с Широковым. При этом главный тренер москвичей Дмитрий Аленичев сегодня заявил, что рассчитывает на него перед матчем с «Краснодаром».

    Договор Широкова с красно-белыми содержит пункт, согласно которому контракт будет автоматически продлен в том случае, если футболист сыграет хотя бы 15 полноценных матчей (более 46 минут каждый). На сегодняшний день в активе Широкова 13 таких встреч. Соглашение рассчитано до лета 2016 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.11.2015 22:25
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 21 ноября 2015, 14:53

      Надо всю компашку продавать)))Оптом дешевле-может кто воэьмёт)))

      1
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 21 ноября 2015, 10:47

      Хотели тётю Олю как лоха развести? :))

      2
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 21 ноября 2015, 09:06

      Пусть вместе с Глушаком в Спартаке золото добывает))

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Антибиотик 21 ноября 2015, 14:50

      Уголь))))

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      Рейтинг: -305

      Недовольный 21 ноября 2015, 02:23

      Слава Богу)на кой черт дцпшник нужен паровозам!?)Он же в Спартаке-ЛИДЕР млять,как сам в интервью заявил,ахаха)вот пусть там и лидирует в номинации «деградация года»)

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