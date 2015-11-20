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    Роналдиньо признал Неймара лучшим в мире

    Бывший полузащитник "Барселоны" Роналдиньо в очередной раз назвал форварда каталонцев Неймара лучшим в мире, отметив возможность прибавить еще в будущем.

    «Неймар сейчас находится в отличной форме, он является лучшим игроком в мире. Я этому факту совсем не удивлен. Его данные были видны, когда он был ребенком. Уверен, что он уже в ближайшее время сможет значительно прибавить», - заявил Роналдиньо.

    В текущем сезоне Неймар провел 10 матчей в испанской Примере, забил 11 голов и сделал три голевые передачи. Еще в четырех играх Лиги чемпионов он забил дважды, а также трижды ассистировал партнерам.

    Источник: Mirror.co.uk

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    20.11.2015 08:12
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