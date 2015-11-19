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    Агент Сычева: «С Дмитрием пока не встречался»

    Агент экс-форварда «Локомотива» Дмитрия Сычева заявил, что пока не проводил встречу со своим клиентом по поводу его дальнейшего продолжения карьеры.

    «Намеревается ли Сычев продолжить карьеру? Мы ещe с ним не встречались, встречаемся на следующей неделе. Тогда будет понятно. По телефону тоже не говорили», – заявил Павел Андреев.
    Прошедший сезон Сычев отыграл в казахстанском «Окжетпесе», забив три мяча в 19-ти играх местного чемпионата.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.11.2015 14:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1580

      srg38 19 ноября 2015, 21:38

      Можно и продолжить карьеру, почему нет? В Казахстане был, дальше по карьерной лестнице - Таджикистан? Туркменистан?)

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