Агент Сычева: «С Дмитрием пока не встречался»

Агент экс-форварда «Локомотива» Дмитрия Сычева заявил, что пока не проводил встречу со своим клиентом по поводу его дальнейшего продолжения карьеры.

«Намеревается ли Сычев продолжить карьеру? Мы ещe с ним не встречались, встречаемся на следующей неделе. Тогда будет понятно. По телефону тоже не говорили», – заявил Павел Андреев.

Прошедший сезон Сычев отыграл в казахстанском «Окжетпесе», забив три мяча в 19-ти играх местного чемпионата.