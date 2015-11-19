Нолито может перейти в «Арсенал» за 12,6 миллионов

У многих футболистов бывает за карьеру 1! выдающийся сезон, а потом затухают. Так например Майкон в интере, Мичу в Суонси (его барселона купить хотела тогда), Валенсия в МЮ. А сейчас все они довльно вяло играют. Также и с Нолито к 30 годам выдает отличный сезон. Получит хороший контракт и через год будет скамейку полировать!
«Арсенал» планирует активировать опцию выкупа 29-летнего форварда «Сельты» Нолито, передает As Diario.
Если лондонцы активируют опцию выкупа, они смогут приобрести Нолито за 12,6 миллионов фунтов.
Другим клубом, заинтересованным в футболисте, является «Барселона».
В текущем чемпионате Испании Нолито забил 7 голов.