Нолито может перейти в «Арсенал» за 12,6 миллионов

«Арсенал» планирует активировать опцию выкупа 29-летнего форварда «Сельты» Нолито, передает As Diario.

Если лондонцы активируют опцию выкупа, они смогут приобрести Нолито за 12,6 миллионов фунтов.

Другим клубом, заинтересованным в футболисте, является «Барселона».

В текущем чемпионате Испании Нолито забил 7 голов.