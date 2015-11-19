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    Нолито может перейти в «Арсенал» за 12,6 миллионов

    «Арсенал» планирует активировать опцию выкупа 29-летнего форварда «Сельты» Нолито, передает As Diario.

    Если лондонцы активируют опцию выкупа, они смогут приобрести Нолито за 12,6 миллионов фунтов.

    Другим клубом, заинтересованным в футболисте, является «Барселона».

    В текущем чемпионате Испании Нолито забил 7 голов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.11.2015 07:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 19 ноября 2015, 13:52

      У многих футболистов бывает за карьеру 1! выдающийся сезон, а потом затухают. Так например Майкон в интере, Мичу в Суонси (его барселона купить хотела тогда), Валенсия в МЮ. А сейчас все они довльно вяло играют. Также и с Нолито к 30 годам выдает отличный сезон. Получит хороший контракт и через год будет скамейку полировать!

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      Рейтинг: +10

      atacante 19 ноября 2015, 13:43

      Отличная идея.

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      Рейтинг: +43

      Ystavshiy 19 ноября 2015, 08:26

      На два сезона пофеерить хватит.

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