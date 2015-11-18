Португалия и Испания обсуждают создание новой лиги

Португалия и Испания приступили к обсуждению идеи создания так называемой Лиги Иберии.

В среду в Мадриде состоялась встреча президента профессиональной футбольной лиги Испании Хавьера Тебаса и главы португальской профессиональной футбольной лиги Педру Проэнсы, на которой обсуждалась возможность создания иберийской лиги.

Cообщается, что эта встреча стала первым шагом в направлении создания нового турнира. Другие подробности этого проекта пока не разглашаются, однако известно, что речь идет именно о новом чемпионате, а не о слиянии лиг Испании и Португалии.