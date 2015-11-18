ЦСКА за год сократил убытки в 11 раз

Московский ЦСКА в 2014 году получил доход в размере 80,9 миллиона долларов, что на 21% больше, чем в 2013 году. Увеличение выручки связано с доходами от рекламных и спонсорских контрактов. В 2014 году ЦСКА получил по этой статье доходов 41,5 миллиона долларов, говорится в отчете британской компании Bluecastle Enterprises Limited, которая владеет 100% акций московского клуба.

В связи с этим, чистый убыток ЦСКА в 2014 году составил 3,4 миллиона долларов, тогда как в 2013 году этот показатель составлял 38 миллионов долларов, сообщает РБК.