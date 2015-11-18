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ЦСКА за год сократил убытки в 11 раз

18 ноября 2015, 17:48
6

Московский ЦСКА в 2014 году получил доход в размере 80,9 миллиона долларов, что на 21% больше, чем в 2013 году. Увеличение выручки связано с доходами от рекламных и спонсорских контрактов. В 2014 году ЦСКА получил по этой статье доходов 41,5 миллиона долларов, говорится в отчете британской компании Bluecastle Enterprises Limited, которая владеет 100% акций московского клуба.

В связи с этим, чистый убыток ЦСКА в 2014 году составил 3,4 миллиона долларов, тогда как в 2013 году этот показатель составлял 38 миллионов долларов, сообщает РБК.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (6)
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Майор Дзагоев
1447859439
Эх, эти бы деньги да на семь игроков, в особенности в защиту да в атаку...
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prtcs
1447866053
Молдцы. Комнда думает.
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janjak93
1447866904
хороший показатель для футбола!
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graf34
1447950499
Видите, даже такой клуб как ЦСКА не застрахован от убытков - т.е. хотел сказать не зарабатывает, а в убытке...Хотя по всем направлениям так работают классные специалисты, особенно скауты, покупка игроков...Так что по новой системе у наших клубов просто нет будущего...А все остальное - это сказки про белого бычка...
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