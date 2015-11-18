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    Полузащитник сборной Гондураса получил ужасную травму

    Ужасную травму получил полузащитник сборной Гондураса Луис Гарридо в матче квалификации ЧМ-2018 против сборной Мексики.

    В одном из эпизодов гондурасец Вилмер Крисанто нарушил правила против мексиканца Хавьера Акино, а тот упал на ногу стоявшему рядом Гарридо и вывернул ему колено.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.11.2015 13:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +18

      Платунишка 18 ноября 2015, 21:01

      Жуть...( Сам сейчас с разрывом передней крестообразной связки жду операции. А когда получил травму, была жуткая боль, еле добрался больницы. А здесь еще и задняя крестообразная ушла. Восстанавливаться, наверно, в районе года придется, а возможно, что и не выйдет уже на поле. Здоровья парню, конечно.

      3
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      Рейтинг: +5

      Karakulov 18 ноября 2015, 20:34

      Ебать да тут ногу на гвоздь,а не бутсы!

      0
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      Рейтинг: +15

      Кош 18 ноября 2015, 16:40

      здоровья!

      2
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 18 ноября 2015, 14:49

      жеееееееееееееесть

      2
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