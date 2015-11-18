Полузащитник сборной Гондураса получил ужасную травму

Жуть...( Сам сейчас с разрывом передней крестообразной связки жду операции. А когда получил травму, была жуткая боль, еле добрался больницы. А здесь еще и задняя крестообразная ушла. Восстанавливаться, наверно, в районе года придется, а возможно, что и не выйдет уже на поле. Здоровья парню, конечно.
Ужасную травму получил полузащитник сборной Гондураса Луис Гарридо в матче квалификации ЧМ-2018 против сборной Мексики.
В одном из эпизодов гондурасец Вилмер Крисанто нарушил правила против мексиканца Хавьера Акино, а тот упал на ногу стоявшему рядом Гарридо и вывернул ему колено.