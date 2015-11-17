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    Слуцкий: «Хотели поймать двух зайцев, а поймали одного, но более жирного»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий поделился впечатлениями после поражения в товарищеском матче против команды Хорватии (1:3).

    – К сожалению, основной состав попробовали всего на одной тренировке. Однако нам было важно получить информацию, и эта цель напрямую не сочеталась с результатом. Конечно, мы хотели поймать двух зайцев, а поймали одного, но более жирного. Полученная информация важнее. К тому же понятно, что обыгрывать Хорватию сложно и основным составом.

    – Почему именно Роман Широков стал единственным футболистом, который вышел в основе и против Португалии, и против Хорватии?

    – На этой позиции у нас нет явного дублера. Кроме того, Широков – наш капитан. Его команда не задействована в еврокубках, и он не получает такую большую нагрузку, как игроки ЦСКА, «Зенита», «Локомотива», «Краснодара».

    – Вы не разочаровались в том, что заменили «команду на команду»? Может, стоило менять игроков блоками, по два-три человека?

    – Нет. Так бы мы разорвали две игры. А так в одном матче решали одну задачу, а в сегодняшнем – другую. Считаю, наше решение абсолютно верным.

    – В мартовских играх будет меньше экспериментов с составом?

    – Да. Правда, все будет зависеть от сроков подготовки, а также количества и качества спаррингов. Допустим, если в марте состоится всего одна игра, то состав будет максимально близок к оптимальному. По будущим соперникам у меня одно пожелание – подобрать максимально сильных из возможных оппонентов.

    – Не сказался ли на качестве поля ливень, который шел всю ночь?

    – Нет, поле в идеальном состоянии. Огромное спасибо организаторам и работникам «Ростова», - говорит Слуцкий.

    Источник: РФС

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    17.11.2015 22:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +36

      graf34 19 ноября 2015, 19:14

      Ну, оно и понятно...

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 18 ноября 2015, 06:47

      правильно сейчас счет не важен важно наигравать связки и прочее

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      Рейтинг: +119

      Дима1960 18 ноября 2015, 03:57

      желаю большого куска вкусно приготовленной зайчатины на сон грядущий.

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      Рейтинг: +428

      Ronaldinho R10 18 ноября 2015, 01:12

      Хорошо играли.После перерыва не дожали,хотя моменты были.Молодцы,не смотры ни на что чувствуется линия развития и нужно время для образования и реализации связок в команде.Все будет хорошо!Сегодня первый раз смотрел матч со спокойной душой.

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