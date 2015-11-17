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    О’Нил: «Я никогда так не гордился своей командой»

    Главный тренер сборной Ирландии Мартин О’Нил поделился впечатлениями от победы в ответном стыковом матче против команды Боснии и Герцеговины (2:0). Ирландцы вышли на чемпионат Европы 2016 года.

    «Я никогда так не гордился своей командой. Мы отлично играли в этом отборочном цикле, начиная с первой же встречи против Грузии, когда нам удалось победить благодаря мячам МакГиди со счетом 2:1. Тогда я подумал, что эти три очка могут впоследствии стать решающими. У наших футболистов есть не все качества, но мужество и решительность у них есть точно», – говорит О’Нил.

    Также наставник прокомментировал сделанные им замены.

    «Я сделал двойную замену, чтобы удержать устраивающий нас счет. Босния и Герцеговина имела голевые моменты, и если бы они их реализовали, то перехватили бы инициативу. Замены привнесли в нашу игру свежесть и надежность».

    Источник: Skysports

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    17.11.2015 01:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 17 ноября 2015, 02:11

      поздравляем

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