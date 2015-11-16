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    Слуцкий: «От матча с Хорватией жду качественного поединка и положительного результата»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий ответил на вопросы журналистов в преддверии товарищеской встречи против команды Хорватии.

    – Не упал ли боевой дух после игры с Португалией?

    – Не понимаю, почему боевой дух может упасть после игры с Португалией. Должно быть наоборот, ведь мы добились положительного результата.

    – А есть ли смысл ставить Кузьмина, учитывая, что два дня назад он получил сотрясение?

    – Если у него будет травма, он на поле не выйдет. Если он будет здоровым, то противопоказаний играть нет.

    – Правда ли, что ЦСКА собирается натурализовать Марио Фернандеса? Вопрос имеет отношение к сборной.

    – Мне об этом ничего не известно.

    – Можно ли сказать, что вчера из Краснодара в Ростов-на-Дону был самый короткий перелет в вашей жизни?

    – Наверное, да. Хотя мы летали из Нижнего Новгорода в Москву, это что-то похожее.

    – Дзюба сказал, что вы попросили игроков получать удовольствие от футбола во время матчей. Это применимо только к товарищеским встречам или к официальным тоже?

    – Это ощущение, которое вообще в идеале должно сопровождать футболистов на протяжении их карьеры.

    – Чего ждете от игры с Хорватией?

    – Жду качественного поединка, новых эмоций, великолепной поддержки стадиона и, как и в любом матче, положительного результата, – говорит Слуцкий.

    Матч Россия – Хорватия состоится во вторник 17 ноября. Начало – в 19.00.

    Источник: РФС

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    16.11.2015 19:17
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