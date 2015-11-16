Натхо: «На русском языке говорить сложно»

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо признался, что ему сложно говорить на русском, но он многое понимает.

«В плане футбола я многое понимаю. Говорить сложно, но понимаю я многое. Ну а отвечать вам на русском мне помогают. У нас отличная атмосфера в команде. Нельзя выделить одного-двух игроков, с кем я общаюсь. Мы все держимся вместе. Кумир детства? Всегда нравилось, как играли Хави, Зидан, Зизу, бразильский Рональдо. Но для меня номер один — Хави», - сказал Натхо.