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    Натхо: «На русском языке говорить сложно»

    Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо признался, что ему сложно говорить на русском, но он многое понимает.

    «В плане футбола я многое понимаю. Говорить сложно, но понимаю я многое. Ну а отвечать вам на русском мне помогают. У нас отличная атмосфера в команде. Нельзя выделить одного-двух игроков, с кем я общаюсь. Мы все держимся вместе. Кумир детства? Всегда нравилось, как играли Хави, Зидан, Зизу, бразильский Рональдо. Но для меня номер один — Хави», - сказал Натхо.

    Источник: Twitter

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    16.11.2015 13:34
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 16 ноября 2015, 17:09

      "...Всегда нравилось, как играли ... Зидан, Зизу..." - блеать, футболёр, это один человек!!!

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      Рейтинг: +7

      Marizza 16 ноября 2015, 16:52

      Кто-нибудь пробовал говорить на адыго-абхазском?? Они уже сами забили язык себе ломать

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 16 ноября 2015, 15:58

      Мне... тоже...сложно...говорить...на русском...Смотрю футбол и один мат просится))

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