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    Фабрегас: «Я скучаю по «Барселоне»

    Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас высказался относительно решения покинуть "Барселону" летом 2014 года. По словам футболиста, в конце каталонского этапа его карьеры дела пошли не очень, большинство болельщиков было недовольно им.

    "Безусловно, я скучаю по Барселоне, ведь там я провел большую часть своей жизни, и я даже вернулся туда поиграть на три года. Однако и в Лондоне меня все устраивает. Хорошо ли отнеслись ко мне в "Барселоне"? Смотря как на это взглянуть, но, думаю, да. Но наши пути с клубом разошлись", – сказал Фабрегас.

    Источник: Football Espana

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    15.11.2015 21:52
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