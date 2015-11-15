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    Вида: «Тренировки перед матчем с Россией проходят очень весело»

    Полузащитник сборной Хорватии Домагой Вида высказался относительно предстоящего товарищеского матча с Россией, который состоится во вторник, 17 ноября. Напомним, встреча пройдет в Ростове-на-Дону. По словам футболиста, его команда не чувствует никакого давления.

    "Очень здорово, что мы попали на чемпионат Европы напрямую. Тренировки проходят очень весело, мы расслаблены и позитивны. Жаль будет разъезжаться по клубам после этой игры. Безусловно, ближе к Евро все будет гораздо жестче, но пока что мы расслаблены. Наша команда едет в Россию, чтобы сыграть в футбол. Надеюсь, все пройдет хорошо", — цитирует игрока официальный сайт хорватского футбольного союза.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.11.2015 21:23
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