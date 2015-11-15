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    Фламини тратил миллионы евро на исследования кислоты

    Полузащитник "Арсенала" Матье Фламини рассказал о том, что уже длительное время занимается производством биотоплива. Француз владеет компанией GF Biochemicals, которая первой в мире может в промышленных масштабах производить левулиновую кислоту, способную заменить нефть. Сообщается, что с 2008 года Фламини со своим другом тратили миллионы евро на исследования, держа все это в секрете.

    "Я всегда был близок к природе, беспокоился из-за экологии, перемены климата и глобального потепления.Исследователи сказали нам, что левулиновая кислота – это будущее, что исследования в этой области могли бы привести к великому открытию и успеху. Потенциально эта кислота может заменить бензин.

    Когда мы нашли способ в промышленных масштабах – дешево и эффективно – производить кислоту, мы запатентовали его. Затем шло постепенное развитие. У нас есть исследователи, химики и другие ученые из Франции, Италии, России, Голландии, Германии и Египта.Мы пионеры, мы открываем новый рынок. И этот рынок потенциально стоит 20 миллиардов фунтов", – сказал Фламини.

    Источник: The Sun

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    15.11.2015 12:24
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +22

      Igreks 16 ноября 2015, 11:32

      ++++

      0
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 15 ноября 2015, 17:11

      Ух ты, неожиданно для футболиста, вызывает уважение.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7

      Nurbek Taraz 15 ноября 2015, 16:13

      Вот один нормальный умный футболист

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +77

      Truly 15 ноября 2015, 14:22

      Ну вот, сперва об экологии, а потом о 20 миллиардах :)

      4
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      Рейтинг: +164

      Maga Ingush 15 ноября 2015, 13:40

      Мозг. Красавчиг. Скоро весь арсенал купит

      3
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