Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Хави: «Лидером «Барселоны» должен стать Бускетс»

    Полузащитник «Аль-Садда" и бывший футболист «Барселоны» Хави считает, что лидером каталонцев должен стать Серхио Бускетс.

    «Я большой поклонник Бускетса, мы с ним хорошие друзья. Он способен переломить ход игры и обеспечить победу. Он прессингует на чужой половине поля и тем самым помогает создавать голы. Бускетсу нужно сделать шаг вперед и стать лидером «Барселоны» на ближайшие годы не только в раздевалке, но и на поле», – уверен Хави.

    Также игрок поделился своим мнением относительно предстоящего класико.

    «Если оценивать команды по их последним матчам в Примере, то «Барселона» выглядит сильнее. Но никто не может знать, как сложится класико».

    Кроме того, Хави прокомментировал отсутствие травмированного Месси.

    «Даже без Месси «Барселона» пребывает в отличном состоянии. Там очень серьезная конкуренция, и они справляются. Ради красоты матча я надеюсь, что Месси примет участие в класико. Футбол не может себе позволить, чтобы Месси находился вне поля».

    Матч «Реал» - «Барселона» состоится 21 ноября.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.11.2015 01:51
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11