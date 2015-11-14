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    Игнатьев: «Раз победили, значит, дебют удачный»

    Полузащитник сборной России Владислав Игнатьев после товарищеского матча против команды Португалии (1:0) рассказал о том, как прошел его дебют под знаменами российского триколора.

    –​ Можно ли считать, что в забитом голе есть ваша заслуга?

    – В первую очередь это заслуга всей команды. Все молодцы. Хорошо играли в обороне, сумели забить гол. Так получилось, что я перехватил мяч, отдал передачу на Денисова, а тот начал обострять атаку. Все сложилось удачно.

    –​ Тяжело ли было настраиваться на сегодняшний матч на фоне вчерашних событий?

    – Да, только сегодня утром узнали эти ужасные новости. Конечно, я в первую очередь думал о своей игре, потому что дебют все-таки.

    –​ Что Слуцкий вам сказал перед выходом на замену?

    – Сказал обострять фланги, брать на себя игру. При возможности бить по воротам.

    –​ Кто-нибудь ругался на поле, кричал?

    – Нет-нет, наоборот все поддерживали. Играть с такими партнерами одно удовольствие.

    Как оцените свой дебют?

    – Было довольно мало времени, чтобы проявить себя. Благодарен, что дали выйти хотя бы на 25 минут. Так как мы выиграли, значит, что дебют удачный. Олег Кузьмин меня поздравил с дебютом.

    Источник: Rusfootball.info

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    14.11.2015 20:19
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