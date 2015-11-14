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    Заместитель директора стадиона «Кубань»: «Меры безопасности на матче Россия - Португалия будут усилены»

    Заместитель директора стадиона «Кубань» Владимир Лагольда оповестил об усилении мер безопасности на сегодняшней товарищеской игре между Россией и Португалией.

    «Меры безопасности будут усилены. На матче будут работать 600 полицейских. В связи с известными событиями во Франции было принято решение увеличить контингент обеспечивающих порядок на 150 человек», – заявил Лагольда.

    Напомним, что вчера в результате терактов в Париже во время товарищеской встречи Франция - Германия (2:0), пострадало в общей сложности 150 человек

    Источник: «Советский спорт»

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    14.11.2015 13:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +34

      15426378s 14 ноября 2015, 13:58

      в таком случае останусь дома и буду смотреть по ТВ.

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