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    Коноплянка: «Хочется вернуть должок Хандановичу»

    Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка поделился ожиданиями от первого матча плей-офф Евро-2016 против сборной Словении.

    «Завтра нам нужна только победа! Я могу сказать, что отдам все свои силы. Я уверен, что каждый футболист нашей команды сделает то же самое – это видно по подготовке. Мы сделаем все, чтобы завтра добыть победу. К слову, мне иногда снится Ханданович после того, как я не забил ему пенальти в Лиге Европы. Хочется вернуть «должок».

    Я могу говорить, что завтра сыграю еще лучше, чем с «Реалом», но вдруг меня вообще не будет видно на поле. Я предпочитаю отвечать за свои слова. Поверьте, самоотдача будет стопроцентной. Я не хочу говорить о 1999-м – тогда я еще футболом не занимался, наверное. Никаких переживаний по этому поводу нет», - заявил Коноплянка.

    Источник: ФК «Динамо» Киев

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    14.11.2015 04:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3469

      FRZZ 14 ноября 2015, 11:54

      У Коноплянки боевой дух, молодец!

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