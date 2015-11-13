Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Родригес уйдет из «Реала», если главным тренером останется Бенитес

    Полузащитник «Реала» Хамес Родригес недоволен отношением к себе со стороны главного тренера Рафаэля Бенитеса и может покинуть клуб по окончании нынешнего сезона.

    Как сообщается, Хамес остался недоволен тем, что Бенитес оставил его в запасе в матче 11-го тура Примеры против «Севильи» (2:3), хотя за несколько дней до игры колумбиец заявлял о своей готовности выйти на поле в стартовом составе. После матча наставник сказал, что футболист пока не вернулся на прежний уровень.

    Напомним, в поединке с «Севильей» Хамес Родригес появился на замену и забил второй гол мадридцев.

    Источник: Don Balon

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.11.2015 20:21
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +72

      HardPony 13 ноября 2015, 23:44

      зачем вообще звали Бенитеса? чем Анчеллоти не угодил? Перес-идиот называется причина

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      Igil777 13 ноября 2015, 22:20

      Бенитеса по-любому выгонят

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11