Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Боруссия» М назначила Шуберта на пост главного тренера команды

    Андре Шуберт стал главным тренером «Боруссии» из Менхенгладбаха. До этого он на протяжении двух месяцев являлся исполняющим обязанности наставника команды. Контракт специалиста с клубом рассчитан до 2017 года.

    «За восемь недель Шуберт проделал весьма впечатляющую работу и решил с командой важные задачи. Недавно у нас с ним был предметный разговор на эту тему и мы знаем, что команда в хороших руках. Поэтому и было принято решение предложить ему контракт в качестве главного тренера», - рассказал спортивный директор «Боруссии» Макс Эберль.

    После 12 туров немецкой Бундеслиги «Боруссия» находится на шестом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 19 очков.

    Источник: ФК «Боруссия» Менхенгладбах

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.11.2015 13:40
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11