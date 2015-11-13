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    Д. Боатенг: «Убедить Лама вернуться? Нужно уважать его решение»

    Защитник мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Джером Боатенг поделился мнением о решении его одноклубника Филиппа Лама завершит карьеру в национальной команде. Напомним, после финального матча чемпионата мира 2014 года, в котором немцы обыграли Аргентину и стали чемпионами мира, Лам заявил о завершении своих выступлений за "бундестим".

    "Убедить Лама вернуться? Это пытались сделать многие. Но у Филиппа есть четкое и однозначное мнение на этот счет. И нужно к его решению относиться с уважением", — сказал Боатенг.

    Источник: TZ

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    13.11.2015 07:25
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