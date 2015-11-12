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    «Бавария» предлагает Мюллеру контракт на улучшенных условиях

    В планы «Бавария» входит сохранить одного из лучших своих форвардов. Потому в клубе рассматривают возможность заключить новое соглашение с Томасом Мюллером. По его условиям, зарплата для 26-летнего немца будет поднята.

    Напомним, что у футболиста есть действующий контракт с клубом, который рассчитан до лета 2019 года. При этом известно, что к Мюллеру есть серьезный интерес со стороны «Манчестер Юнайтед», который прошлым летом предлагал за игрока 120 миллионов евро.

    В текущем сезоне Мюллер провел 12 матчей в Бундеслиге, забив в них 11 голов, сделав 2 результативные передачи, а также отметился одним предупреждением. По оценке Transfermarkt трансферная стоимость игрока составляет 75 миллионов евро.

    Источник: Bild

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    12.11.2015 06:25
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