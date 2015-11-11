Дунга: «Неймар сейчас является одним из лучших в мире»

Хоть я его не особо люблю,но бесспорно - он один из лучших.И если также будет прогрессировать,то будет вместе с Месси и Роналду бороться за золотой мяч...А так как он моложе,то и возможностей у него побольше...
Главный тренер сборной Бразилии Карлос Дунга заявил, что форвард "Барселоны" Неймар является сейчас одним из лучших во всем мире.
"Посмотрите на статистику. Вы поймете, что Неймар сейчас действительно лучше всех. Месси находится в лазарете клуба, Криштиану ждут повторения того, что он сделал в прошлом сезоне. А вот Неймар солидно прибавил в Испании", - отметил главный тренер.