Дунга: «Неймар сейчас является одним из лучших в мире»

Главный тренер сборной Бразилии Карлос Дунга заявил, что форвард "Барселоны" Неймар является сейчас одним из лучших во всем мире.



"Посмотрите на статистику. Вы поймете, что Неймар сейчас действительно лучше всех. Месси находится в лазарете клуба, Криштиану ждут повторения того, что он сделал в прошлом сезоне. А вот Неймар солидно прибавил в Испании", - отметил главный тренер.