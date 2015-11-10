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    Дзенга уволен с должности главного тренера «Сампдории»

    Вальтер Дзенга покинул пост главного тренера «Сампдории» по решению руководства клуба.

    «Президент Массимо Ферреро и клуб сожалеют, что профессиональные отношения завершились рано, и желают Вальтеру Дзенге только успехов в будущем», — говорится в официальном заявлении клуба из Генуи.

    55-летний специалист возглавлял «Сампдорию» с июня текущего года. В таблице нынешней Серии А генуэзцы располагаются на 10-м месте. В последнем туре чемпионата «Сампа» в родных стенах потерпела поражение от «Фиорентины» со счетом 0:2.

    Источник: ФК «Сампдория»

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    10.11.2015 16:47
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