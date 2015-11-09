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    Роналду: «Я счастлив, ведь не каждый игрок может сделать фильм о себе»

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился своими чувствами от выхода посвященного ему документального фильма. Радость футболиста не очень омрачает даже поражение от «Севильи» (2:3), которое мадридцы потерпели накануне.

    «Конечно, я немного расстроен из-за вчерашнего матча, но я не буду смешивать это с сегодняшним днем, потому что этот день – один из самых важных в моей жизни. Не каждый игрок имеет возможность сделать фильм о себе. Это уникальный момент моей жизни. Я счастлив и хочу насладиться этим», - признался Роналду.

    Источник: Football Espana

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    09.11.2015 22:29
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      Eshon 11 ноября 2015, 15:06

      Если человек любит себя, то это-не преступление! Рассуждать кого-то - Это женщинам в основном характерно! НЕ ЗАБУДЬТЕ!!!

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      Рейтинг: +17

      skinshow 11 ноября 2015, 00:59

      ему уже не нужен футбол. он любит себя и никого больше. не омрачает проигрышь????? Наш Коноплянка насовал Реалу по самые гланды.Всё Роналду это история никому не интересная гнилая история

      0
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      Рейтинг: +1383

      Fin035 10 ноября 2015, 07:29

      В футболе не дают покрасоваться .............!

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      Рейтинг: -185

      Protosser 10 ноября 2015, 00:39

      Какой ты самовлюбленный дурачок..)
      КАЖДЫЙ может снять фильм о себе)

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      Рейтинг: +7

      Nurbek Taraz 9 ноября 2015, 22:40

      Ты обеспокоен за фильма!
      Я думал за прическу

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