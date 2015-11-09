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    Мутко: «Отмена лимита на легионеров будет возможна в условиях рыночного футбола»

    Президент РФС Виталий Мутко не собирается рассматривать вопрос о смягчении лимита на легионеров.

    «Это не мое предложение, а тренд государства. Мы должны поворачиваться лицом к собственным кадрам. Вот когда будет рыночный футбол, когда на нем будут зарабатываться деньги, тогда еще можно говорить на эту тему. А сейчас, когда в этот спорт 90 процентов денег инвестирует государство, необходимо отслеживать то, как эти деньги тратятся», - сказал Мутко.

    Источник: ТАСС

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    09.11.2015 15:17
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +867

      sined1951 10 ноября 2015, 00:39

      Закройте рты, Этот Вилаш уже надоел. Кто бы жаловался, только не он. Имея такой состав и "просирать"игры аутсайдерам типа Крылья Советов-это позор. Его пригласили за бешеные деньги, а он не может правильно выбрать тактику на матч, наладить эффективную командную игру. Гнать его в шею или на зимний перерыв отправить на стажировку к Бердыеву, пусть поучится.

      0
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      Рейтинг: +72

      HardPony 9 ноября 2015, 21:56

      пока будет лимит-будут паспорта типа Кококорина,получающие космические деньги за то,что паспорт.

      0
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      Рейтинг: +231

      yanedo 9 ноября 2015, 19:28

      мудко - твоё место в тюрьме

      -1
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      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 9 ноября 2015, 19:22

      А когда с Капеллой бабло пилил ты о государственных деньгах думал? Опять чинуши путают свою шерсть с государственной. По такой примитивной логике товарища МУДКО на ФК КРАСНОДАР лимит распространяться не должен там нет денег государства не копейки.

      1
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 9 ноября 2015, 18:42

      Вам плнвать на футбол.
      Лимит политика,ане забота об уровне футбола!

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      Рейтинг: +40

      AZ-76 9 ноября 2015, 16:38

      грёбанные корупционеры и маразматики...

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      Рейтинг: +4923

      neveldomha 9 ноября 2015, 16:03

      Мутко, хватит нести чушь, просто скажи - "никогда".

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      Рейтинг: +167

      астраханец 9 ноября 2015, 15:22

      Где была логика, там вырос хрен

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