Мутко: «Отмена лимита на легионеров будет возможна в условиях рыночного футбола»

Закройте рты, Этот Вилаш уже надоел. Кто бы жаловался, только не он. Имея такой состав и "просирать"игры аутсайдерам типа Крылья Советов-это позор. Его пригласили за бешеные деньги, а он не может правильно выбрать тактику на матч, наладить эффективную командную игру. Гнать его в шею или на зимний перерыв отправить на стажировку к Бердыеву, пусть поучится.
Президент РФС Виталий Мутко не собирается рассматривать вопрос о смягчении лимита на легионеров.
«Это не мое предложение, а тренд государства. Мы должны поворачиваться лицом к собственным кадрам. Вот когда будет рыночный футбол, когда на нем будут зарабатываться деньги, тогда еще можно говорить на эту тему. А сейчас, когда в этот спорт 90 процентов денег инвестирует государство, необходимо отслеживать то, как эти деньги тратятся», - сказал Мутко.