Мутко: «Отмена лимита на легионеров будет возможна в условиях рыночного футбола»

Президент РФС Виталий Мутко не собирается рассматривать вопрос о смягчении лимита на легионеров.

«Это не мое предложение, а тренд государства. Мы должны поворачиваться лицом к собственным кадрам. Вот когда будет рыночный футбол, когда на нем будут зарабатываться деньги, тогда еще можно говорить на эту тему. А сейчас, когда в этот спорт 90 процентов денег инвестирует государство, необходимо отслеживать то, как эти деньги тратятся», - сказал Мутко.